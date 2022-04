Bayern Munich gana el décimo título consecutivo de la Bundesliga

El Bayern de Munich logró su décimo título consecutivo de la Bundesliga tras vencer el sábado 3-1 al Borussia Dortmund.

Es el primer club de las cinco ligas principales de Europa en ganar 10 títulos consecutivos.

La cerveza fluía mientras los jugadores del Bayern celebraban en el campo, con compañeros de equipo arrojándose los icónicos jarros unos sobre otros tras finalizar el encuentro.

La potencia alemana aseguró el título de liga después de abrir una brecha de 12 puntos con tres juegos restantes, lo que subraya su dominio durante la última década.

Thomas Müller is doing Thomas Müller things. Thanks for the shower, my friend! I'll get you for that 😂 @esmuellert_ pic.twitter.com/9oAskXYORu

— Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) April 23, 2022