Beber agua con limón tiene ventajas e inconvenientes que debes saber

El ‘consejo’ de beber un vaso de agua con limón, por las mañanas y en ayunas, es uno de los más sugeridos, por todos menos por los médicos. A un simple vaso de agua con limón se le han atribuido desde la cura de males menores hasta cualidades desintoxicaciones, propiedades anticancerígenas y adelgazantes. Sin embargo, no existe un estudio científico que demuestre tales beneficios, al menos, de manera generalizada.

El limón, como otros cítricos aporta vitamina C, sustancia que ayuda a inmunizar el organismo, a protegerlo y contiene propiedades antioxidantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo diario de 90 miligramos al día, en hombres, y de 75 miligramos para las mujeres, de vitamina C. El zumo de un limón contiene, aproximadamente, unos 35 miligramos de esta vitamina. Por lo tanto, ni siquiera llega a la mitad de lo aconsejado por la OMS.

Ni adelgaza, ni cura y ni es detox

Si el vaso de agua con limón fuera tan beneficioso como miles de webs quieren hacernos creer, la salud de la humanidad estaría garantizada y a un coste muy bajo. Medios como The Journal of Human Nutrition and Dietetics confirman que beber limón de esta manera h puede tener algún beneficio particular en determinadas personas, pero no puede ser aplicable en toda la población. La acidez de esta fruta puede servir para ciertos trastornos digestivos, pero también puede empeorar casos de gastritis.

Se ha vuelto algo tan popular que, prácticamente, no ponemos en duda sus propiedades. ¿Qué mal puede hacer un poco de limón con agua? Tal vez dañar el esmalte de tus dientes. El zumo de limón tiene un alto poder de erosión en la dentadura, mayor que el de cualquier bebida azucarada y con gas.

Es frecuente encontrar consejos como el de beber un vaso de agua caliente con limón en ayunas para favorecer la absorción de grasas y acelerar la pérdida de peso. Esto tampoco es cierto, al menos de momento, no existe ningún estudio que así lo certifique. Si quieres someterte a una dieta detox, consulta antes con un nutricionista. Es probable que ni siquiera necesites tal proceso y que lo de desintoxicar el organismo a base de batidos no tenga el efecto que esperas.

¿Tiene algún beneficio comprobado beber agua con limón?

El limón es un fruta que tiene muchos beneficios para la salud, al igual que otras de nuestra dieta mediterránea. Sus propiedades tienen un efecto positivo siempre que sean parte de una dieta equilibrada y que su consumo integre la alimentación habitual. El limón no genera propiedades extras por beberse con agua, caliente o en ayunas. Como cítrico contiene flavonoides que son antioxidantes e inhibidores de la neuroinflamación. Estos beneficios pueden estar asociados al mejor desarrollo cognitivo o en la prevención del Alzheimer y el Parkinson, pero no de manera directa al vaso de zumo de limón.

Sobre el efecto que tiene el vaso de limón y agua en nuestro sistema inmunológico se han dicho muchas cosas. Lo cierto es que podría contribuir a la protección de la flora intestinal por su capacidad antimicobacteriana, salvo que se lo utilice como el único cítrico de la alimentación, entonces, sus beneficios serán muy pocos o nulos.