Duelo de vecinos: capacidad atlética versus talento, Francia y Bélgica chocan

Francia y Bélgica chocan hoy, 10 de julio, en San Petersburgo a las 12 horas, en la primera semifinal del Mundial de Rusia 2018, un partido que opondrá dos visiones distintas: la capacidad atlética de los galos contra el talento ofensivo de los Diablos Rojos.

Los belgas, de la mano del seleccionador español Roberto Martínez, alcanzan unas semifinales mundialistas por segunda vez en su historia. En la primera, en 1986, la Argentina de Diego Maradona los privó de la final.

“Una semifinal del Mundial es un momento único en la carrera de un jugador”, admitió Martínez en conferencia de prensa este lunes, destacando también que Francia”se parece a nosotros en muchos aspectos, sobre todo por las grandes individualidades” en ambos equipos.

Tras dos fracasos consecutivos en el Mundial 2014 y la Eurocopa 2016, la ‘generación dorada’ belga parece llegar en plena madurez y tiene la oportunidad histórica de luchar por el título.

“Roberto Martínez ha dado a esta generación la cultura del triunfo, era lo que le faltaba” a los Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Romelu Lukaku y compañía, aseguró en una entrevista a la AFP Jean-François de Sart, el técnico de la selección olímpica que alcanzó las semifinales en Pekín 2008 y que ya contaba en sus filas con varios de los integrantes actuales del equipo.

El hecho de ser español y el gran juego desplegado por los belgas en este Mundial han aparcado, además, las disputas identitarias entre flamencos y valones que habían llevado al fracaso a los belgas en anteriores campeonatos.

Bélgica es el equipo que más goles ha marcado en el Mundial (14 en cinco partidos) y hasta nueve jugadores han festejado en el torneo. Es también el único que ha ganado todos sus partidos y mantiene una racha de 24 sin perder (19 victorias y 5 empates), un récord para la selección.

Para este partido, Martínez no podrá contar con Thomas Meunier, sancionado, y el carril derecho lo podría ocupar Nacer Chadli, mientras que Yannick Carrasco volvería al once titular.

