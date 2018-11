Esto dice Bélgica de su técnico “tentado” por el Real Madrid

Tras los rumores de la candidatura de Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, para ocupar el banquillo del Real Madrid, la federación belga se pronunció.

Las autoridades de fútbol aseguran que no han recibido ninguna petición para negociar el traspaso del técnico por parte del Madrid, informó el diario Le Soir.

Sin embargo, otros medios, como Het Nieuwsblad, apuntan que el club español ha contactado con el entorno de Martínez para informarse de su situación.

