Beneficiarios del TPS llaman a ser incluidos en Ley de Presupuesto

Dirigentes de la organización Alianza Nacional TPS, que luchan en favor de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, volvieron a reclamar en Washington este jueves que se les incluya en el proyecto final de ley de presupuesto de Estados Unidos.

Una decena de activistas de la organización llegó al frente de uno de los edificios de la Cámara Baja para llamar a los congresistas demócratas a que apoyen su causa -con un pronunciamiento- “a no votar por el paquete presupuestario” que se negocia en estos momentos en el Capitolio si no incluye una solución para inmigrantes como ellos.

La semana pasada 43 congresistas de mayoría demócrata firmaron una carta enviada al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, para exhortarle a revalorar la inclusión de inmigrantes del TPS y del Programa de Acción Diferida (DACA) en la ley final de presupuesto.

El activista Crimson Solano, quien viajó desde la periferia de Washington DC para la parada frente al edificio administrativo del congreso comentó que estaba decepcionado porque esa ventana de esperanza también se cerraba frente a ellos.

“Los demócratas congresistas o senadores que tengan una espina y quieran demostrar que no son lo que mucha gente piensa que son, al seguir utilizándonos, todavía tienen un tiempo para decir no, no voy a votar sino se incluye migración en ese paquete y decir: no vamos a escuchar a la parlamentaria”, apuntó Solano.

Este inmigrante seguía de cerca la disertación que al mismo tiempo emitía el presidente Joe Biden luego de reunirse con congresistas de su partido para dar por cerrado el acuerdo presupuestario, algo que, no obstante, aún no se ha materializado.

«Nadie consiguió todo lo que quería, incluyéndome a mí, pero eso es el compromiso del consenso», afirmó el presidente desde la Casa Blanca.

La respuesta demócrata

Más tarde el jueves, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, el latino de más alto rango en el congreso, junto con otros correligionarios suyos emitieron una declaración conjunta sobre la inclusión de recursos que proporcionan un camino hacia la ciudadanía en el texto legislativo del paquete de reconciliación.

“Aplaudimos a nuestros colegas de la Cámara de Representantes por no tratar la reforma migratoria como una idea secundaria y, en vez, actuar con valentía al incluir un alivio concreto para los inmigrantes indocumentados en su paquete de reconciliación”, indica el texto.

La declaración asegura que “la reforma migratoria sigue siendo una causa justa”, por tanto, creen que es una “oportunidad histórica” que no deben dejar pasar.

“Seguiremos luchando por todas las opciones en nuestro alcance que nos permitan lograr una reforma migratoria para la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados como sea posible este año”, concluye.

Firman además la declaración los senadores demócratas Catherine Cortez Masto (Nevada), Ben Ray Lujan (Nuevo México) y Alex Padilla (California).

Fuente: VOA

Lea también.