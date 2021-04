Biden busca terminar la «agotadora guerra por la inmigración»

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abrió su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso el miércoles por la noche declarando que «Estados Unidos está en marcha nuevamente».

El presidente, en su primer discurso ante los legisladores en horario de máxima audiencia, buscó aprovechar la confianza que generó acelerando la respuesta de la nación a la pandemia de covid-19 para convencer a los estadounidenses de que deben respaldar sus ambiciosos planes para abordar la desigualdad de ingresos.

Y por primera vez en la historia, había dos mujeres de pie en el estrado, la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, esperando para dar la bienvenida al presidente en la cámara legislativa.

Biden notó el significado tan pronto como tomó el estrado: «Señora presidenta, señora vicepresidenta», dijo Biden, «ningún presidente ha dicho esas palabras desde este podio. Ningún presidente ha dicho esas palabras. Y ya era hora».

Biden habló sobre los logros de sus primeros 100 días desde una posición sólida. A pesar incluso de la naturaleza profundamente polarizada del electorado en EE.UU. tras cuatro años caóticos y tumultuosos del gobierno el expresidente Donald Trump. Una nueva encuesta de CNN, publicada el miércoles, mostró que el 53% de los estadounidenses aprueba la forma en que Biden hace su trabajo. También que casi 6 de cada 10 estadounidenses creen que el presidente está cumpliendo sus promesas de campaña.

It’s never been a good bet to bet against America — and it still isn’t.

We are the United States of America. There is nothing we can’t do if we do it together. pic.twitter.com/WGlXhZJkQG

— President Biden (@POTUS) April 29, 2021