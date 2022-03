Biden: comentario sobre Putin fue por «indignación moral»

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que «no se disculparía» después de su reciente comentario de que el presidente ruso, Vladimir Putin, «no puede permanecer en el poder», y enfatizó que estaba «expresando una indignación moral» y que en realidad no pedía un cambio de régimen en Moscú.

“Gente así no debería gobernar países, pero lo hacen. El hecho de que lo hagan no significa que no pueda expresar mi indignación al respecto”, dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca el lunes.

«No estaba articulando un cambio de política», dijo.

El comentario improvisado del presidente sobre Putin

Mientras hablaba con refugiados ucranianos y voluntarios internacionales en Polonia el sábado, generó controversia en Estados Unidos y tomó por sorpresa a algunos aliados en Europa occidental.

“Lo último que quiero hacer es participar en una guerra terrestre o una guerra nuclear con Rusia”, dijo Biden, al tiempo que rechazó la idea de que su comentario podría aumentar las tensiones por la guerra en Ucrania.

Mientras tanto, las tropas rusas han detenido los avances terrestres hacia la capital ucraniana de Kiev, al tiempo que parecen volver a centrarse en las regiones del este de Ucrania, según un funcionario de alto rango del Departamento de Defensa de EE. UU.

«Claramente ya no están avanzando hacia Kiev», dijo el funcionario, quien informó a los periodistas el lunes. «Lo que estamos viendo es esta continua prioridad en el Dombás».

El más reciente cambio militar de Moscú parece ser un esfuerzo por aislar a las fuerzas ucranianas en la región oriental, según el funcionario, y agregó que la medida «podría ser un intento de los rusos de ganar influencia en las negociaciones» de paz con representantes ucranianos que intentan poner fin a la guerra.

Mercenarios

El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo el lunes que una compañía privada de mercenarios rusos, el Grupo Wagner, ha sido desplegada en el este de Ucrania.

«Se espera que desplieguen más de 1.000 mercenarios, incluidos líderes de alto rango de la organización, para emprender operaciones de combate», dijo el ministerio. Agregó que las tropas estaban siendo retiradas de Siria y África.

El máximo comandante de las fuerzas militares estadounidenses en África, el general Stephen Townsend, dijo a principios de este mes que el Grupo Wagner estaba tratando de reclutar a sus mercenarios en África para luchar en Ucrania.

Rusia ha estado apoyando a los separatistas en la región de Dombás en el este de Ucrania desde al menos 2014, cuando Moscú se anexó ilegalmente la península de Crimea en Ucrania.

Las fuerzas ucranianas han impedido que las tropas rusas tomen la mayoría de las ciudades importantes.

Casi 5.000 personas, incluidos más de 200 niños, han muerto en la ciudad sureña de Mariupol, que Rusia ha bombardeado duramente desde que comenzó la invasión el mes pasado, según la oficina del alcalde.

El alcalde de Mariupol pidió el lunes la evacuación de los 160.000 residentes restantes. Sin embargo, el viceprimer ministro de Ucrania dijo que no se abrirían corredores humanitarios debido a los informes de inteligencia sobre posibles ataques rusos en las rutas.

“Hemos visto a los rusos anunciar corredores humanitarios y luego bombardearlos, dispararles morteros o atacarlos rápidamente”, dijo el lunes el alto funcionario de Defensa de EE. UU. en respuesta a una pregunta de la VOA, sin referirse a las recientes afirmaciones de Ucrania.

Cerca de Kiev, el gran suburbio de Irpin ha sido liberado de las fuerzas rusas, según el alcalde Alexander Markushin, quien aseguró que en caso de más ataque la «protegerán».

La semana pasada, el subjefe del estado mayor general de las fuerzas armadas rusas dijo que las «tareas principales» de Rusia para la invasión de Ucrania estaban completas.

«Las capacidades de combate de las fuerzas armadas ucranianas se han reducido sustancialmente, lo que nos permite concentrar nuestros esfuerzos principales en lograr el objetivo principal: la liberación de Dombás», dijo el coronel general Sergéi Rudskoi.

Sin embargo, la semana pasada, un funcionario de alto rango de Defensa de EE. UU. dijo que los ucranianos todavía tienen más del 90 % de su poder de combate, en parte porque EE. UU. y otros aliados los han reabastecido «en tiempo real».

Conversaciones de paz

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que la «soberanía e integridad territorial» de su país son una prioridad ahora que Ucrania y Rusia se dirigen a una nueva ronda de conversaciones de paz.

“Estamos buscando la paz, de verdad, sin demora”, dijo Zelenskyy en un discurso en video el domingo por la noche. «Existe la oportunidad y la necesidad de una reunión cara a cara en Turquía. Esto no está mal. Veamos el resultado».

El domingo temprano, en una llamada con periodistas rusos, Zelenskyy dijo que Ucrania estaba abierta a adoptar un estatus neutral como parte de un acuerdo de paz si venía con garantías de terceros y se sometía a referéndum.

Turquía está preparada para albergar las últimas conversaciones. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo el lunes que se reunirá brevemente con las delegaciones rusa y ucraniana antes de las conversaciones del martes.

Hablando sobre las conversaciones de paz, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo el lunes en la televisión nacional que «el programa mínimo serán las cuestiones humanitarias, y el programa máximo será llegar a un acuerdo sobre un cese al fuego».

“No estamos comerciando con personas, tierras o soberanía”, agregó.

Las Naciones Unidas dicen que la invasión rusa de Ucrania ha expulsado a 10 millones de personas de sus hogares y más de 3,8 millones han huido del país.

En respuesta a la invasión, la alianza de la OTAN aumentó las defensas en su flanco este y anunció la semana pasada cuatro nuevos grupos de batalla en Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslovaquia. Los miembros individuales de la OTAN también han enviado tropas y equipos unilateralmente a países aliados, incluidos Polonia y los estados bálticos, que son vecinos de Rusia y han albergado grupos de batalla de la OTAN desde 2017.

El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, anunció que seis aviones EA-18G Growler de la Marina de EE. UU. y unas 250 tripulaciones aéreas llegarían a Alemania el lunes para reforzar las defensas de la OTAN.

«Estos Growlers… se especializan en realizar misiones de guerra electrónica, utilizando un conjunto de sensores de interferencia para confundir los radares enemigos», dijo Kirby a los periodistas.

“Están allí para reforzar las capacidades de disuasión de la alianza en el flanco oriental. No están allí para atacar a los activos rusos. Ese no es el objetivo”, agregó el funcionario de Defensa de EE. UU.

Fuente: VOA

