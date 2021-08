Biden insta a los residentes en la trayectoria de Ida a tomarse la tormenta «muy en serio»

El presidente de EE.UU. Joe Biden instó a los residentes a escuchar a los funcionarios y mantenerse a salvo mientras el huracán Ida azota la costa de Luisiana.

«La tormenta es una tormenta que pone en peligro la vida … Y es probable que su devastación sea inmensa. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Por eso, lo más importante que puedo decir ahora es que todos, todos deben escuchar las instrucciones de los funcionarios locales y estatales, cuán peligroso es esto. Y tómelo en serio. No se trata solo de las costas. No es solo de Nueva Orleans. También del norte. Se espera que las precipitaciones sean excesivamente altas», dijo Biden mientras recibía una sesión informativa sobre la tormenta en las oficinas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Biden se comprometió a poner «todo el poder del país» en los esfuerzos de rescate y recuperación.

«Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí para ayudar a la región del Golfo a recuperarse lo más rápido posible, mientras sea necesario», afirmó.