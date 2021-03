Biden: «No permitiría que niños no acompañados en la frontera se mueran de hambre»

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que nunca dejaría que un niño no acompañado que llega a la frontera de Estados Unidos muera de hambre bajo su liderazgo.

«Si un niño no acompañado termina en la frontera no vamos a dejar que se muera de hambre y se quede del otro lado, tampoco lo hizo ninguna administración anterior. No lo voy a hacer «, dijo el presidente Biden a Cecilia Vega de ABC.

Sus comentarios se produjeron después de que Vega describiera la difícil situación de los migrantes centroamericanos a Estados Unidos, en particular la historia de un niño de 9 años que caminó solo hasta la frontera con otro niño de Honduras.

«Su madre dijo que envió a su hijo a este país porque cree que no se está deportando a menores no acompañados como su hijo. Por eso lo envió solo desde Honduras», dijo.

Cuando se le preguntó si a estos menores no acompañados se les permitiría quedarse en los EE. UU. o si serían deportados eventualmente, Biden dijo: «Bueno, hay que decidir si, y el caso de este joven, tiene una madre en casa».

Los números están aumentando nuevamente, con algunos niños que llegan desde los 6 o 7 años . Este aumento está provocando un feroz debate en Washington, la preocupación de los defensores de los niños y una respuesta de emergencia de la administración Biden.