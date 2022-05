Bill Gates advierte que el mundo no ha visto «lo peor» del coronavirus

El magnate Bill Gates volvió a advertir que aún no está por terminar el riesgo frente al coronavirus y alertó por una nueva variante.

En declaraciones al diario económico «Financial Times», Gates indicó que hay un riesgo de que el mundo no haya visto aún lo peor de la pandemia del coronavirus.

Enfatizó que no quería sonar «pesimista» pero advirtió de la generación de una variante más transmisiva y fatal.

The world can make COVID-19 the last pandemic: https://t.co/b3bHaQ3eLr pic.twitter.com/wnKIfARZzh

«Todavía corremos el riesgo de que esta pandemia genere una variante que sería más transmisiva e incluso fatal. No es probable, no quiero ser una voz de pesimismo», dijo.

Gates publicó el pasado martes el libro «Cómo prevenir la próxima pandemia», y aconsejó a los gobiernos que inviertan en un equipo de epidemiólogos y «modeladores informáticos» para identificar las amenazas en la salud en el futuro.

Ya en diciembre de 2021, Gates advirtió a sus seguidores en Twitter que se preparan para lo peor de la crisis sanitaria, y en 2015 dijo que el mundo no estaba preparado para la próxima pandemia.

The world wasn’t ready for COVID, but we can choose to be ready next time. https://t.co/ghjikJDkPf

— Bill Gates (@BillGates) April 30, 2022