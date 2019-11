Billie Eilish cambia de look ¡Asegura que fue un error!

Billie Eilish reveló que su nuevo estilo fue producto de un accidente, a pesas de que pareciera que es su loco estilo acostumbrado.

Ella se ha hecho un nombre después de llegar a la cima de las listas con el exitoso álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Y aunque Billie Eilish se ha convertido en la reina de la escena musical, también está abriendo camino en el mundo de la moda.

Pero la cantante de 17 años no podría haber predicho el aumento de elogios a su último look de cabello, ya que admitió a TMZ que su nuevo corte fue solo un accidente.

Mientras salía del aeropuerto de Los Ángeles, un periodista se detuvo para hacerle a Billie solo las preguntas más importantes.

Después de alabar a la cantante de Bad Guy por su nuevo look, le preguntó si su color de pelo estaba aquí para quedarse.

«Eso es muy malo», dijo entre risas. «No, escucha, ¿sabes lo que pasó? Alguien me tiñó el pelo y me quemó la mitad».

Agregó que su estilo verde fluorescente y las puntas oscuras, a pesar de que le combina, no llegó para quedarse.

Billie debutó con su nuevo look esta semana por la noche en la gala LACMA ART + Film en Los Ángeles, Estados Unidos.

Su primer álbum de estudio, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? fue lanzado en marzo y se ha ganado el primer lugar en las listas musicales mundiales.

Lanzó su primer single, Ocean Eyes, en 2016e, y obtuvo siete premios de oro y dos sencillos de platino a través de la Recording Industry Association of America.

Billie nació y creció en el área de Highland Park de Los Ángeles y comenzó a cantar a una edad temprana gracias en parte a sus padres Maggie Baird y Patrick O’Connell, quienes apoyaron su interés en la industria del entretenimiento.

