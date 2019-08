¿Eres fan de Black Panther? Hay buenas noticias para este filme

Los fanáticos de “Black Panther” finalmente pueden marcar sus calendarios para la muy esperada secuela.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, subió al escenario en la D23 Expo de Disney en Anaheim, California, junto con el director de cine Ryan Coogler, para anunciar que la segunda película de la saga “Black Panther” se estrenará en los cines el 6 de mayo de 2022.

La película que lleva el sello Disney-Marvel ganó tres premios Oscar por Mejor Banda Sonora, Mejor Vestuario y Mejor Diseño de Producción.

Después de llegar a los cines en febrero de 2018, “Black Panther” ha recaudado más de 700 millones de dólares, según Box Office Mojo.

Movie magic is starting soon! Check this thread for all the updates from the @DisneyStudios panel at #D23Expo ✨

— Disney D23 (@DisneyD23) August 24, 2019