Blanca Stalling y dos de sus hijos tienen prohibido ingresar a EE.UU.

El Departamento de Estado de EE.UU. emitió un comunicado en el cual informa que ha retirado la visa a la magistrada separada del cargo, Blanca Stalling y a sus dos hijos.

El Departamento refiere que tiene información de que Stalling ha incurrido en actos de corrupción.

La prohibición incluye a Julio Alejandro Molina Stalling y a Otto Fernando Molina Stalling, hijos mayores de la funcionaria separada del cargo en la Corte Suprema de Justicia.

La funcionaria enfrenta proceso por tráfico de influencias, al haber intentado ayudar a su hijo, Otto Molina, procesado por corrupción en el Seguro Social.

El MP señala a la funcionaria de haber presionado al juez Carlos Ruano, para que este otorgara medida sustitutiva a su hijo.

Actualmente se espera una audiencia en la cual el Juzgado Décimo de Primera Instancia debía cumplir con la orden emitida por la Sala Primera de Apelaciones de retirarle las medidas sustitutivas.

Los magistrados de la sala, en octubre del año pasado, aseguraron que existen los peligros procesales por los cuales se debe evaluar nuevamente la resolución que le dio la libertad condicional; sin embargo, por diferentes motivos, dicha audiencia no se ha llevado a cabo desde hace 5 meses.

En esa ocasión la misma fue suspendida derivado a que el juez Víctor Cruz, fue designado por el Consejo de la Carrera Judicial para llevar un curso.

Ahora se debe esperar una nueva fecha que dependerá de la carga de trabajo del juzgado para cumplir con la orden de la sala.

SecState is publicly designating former #Guatemala‘s Supreme Court Magistrate Blanca Aida Stalling Davila due to involvement in significant corruption. The U.S. is committed to combating corruption, increasing respect for fundamental freedoms & promoting good governance globally. pic.twitter.com/hcs0q0Edgg

— Department of State (@StateDept) 25 de marzo de 2019