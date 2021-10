Blinken y Mayorkas asisten en México a diálogo sobre seguridad

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezará por su país la importante reunión.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que se busca fomentar una nueva relación en materia de seguridad, más simétrica, alejada del asistencialismo que implicaba la Iniciativa Mérida.

“A diferencia de la Iniciativa Mérida, México no está pidiendo esto, no fue a tocar la puerta para decir ‘necesito asistencia, necesito esto, necesito el otro, necesito que tú me apoyes’”, declaró Ebrard.

“Tenemos que trabajar en materia de seguridad, pero es un entendimiento simétrico, respetuoso; y eso es lo que hemos venido construyendo. Y más que pensar en lo que se pensaba antes, pues pedir que haya reciprocidad en materia del control del tráfico de armas, que haya reciprocidad en las asistencias jurídicas, que haya reciprocidad en materia de extradiciones, y así sucesivamente”, agregó.

Durante el encuentro presidente de México planteará necesidad de nueva política en materia migratoria

También informó que en los días siguientes continuarán las visitas de funcionarios y legisladores de Estados Unidos, que acudirán a observar la aplicación de programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que son lo que propone que se repliquen en Centroamérica.

Por otro lado, dijo que ratificará una invitación para que el presidente Joe Biden visite México.

