Bloquean a Sharon Stone de app de citas

La actriz ganadora del Globo de Oro Sharon Stone reveló que fue expulsada del sitio de citas Bumble porque otros usuarios habían reportado su perfil, pues no creían que fuera genuino.



Stone, de 61 años, mejor conocida por protagonizar el drama de 1992 “Instinto básico”, dijo que fue bloqueada de su cuenta después de que otros usuarios afirmaran que era falsa.

“Fui a la app de citas @bumble y cerraron mi cuenta”, escribió en una publicación de Twitter.

Stone dijo que otros usuarios pensaban que el perfil “¡no podría ser yo!”

Ella agregó: “Oye @bumble, ¿me estás excluyendo? No me excluyas de la colmena”.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝

— Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019