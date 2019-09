Boda real a la vista: la princesa Beatriz se compromete

La princesa Beatriz, nieta de la reina Isabel e hija mayor del príncipe Andrés, está comprometida, dijo el Palacio de Buckingham en un comunicado este jueves.

La princesa y su prometido, el señor Edoardo Mapelli Mozzi, se comprometieron “durante el fin de semana en Italia a principios de este mes”, dice el comunicado.

La pareja se casará en 2020 y se anunciarán más detalles “a su debido tiempo”.

La hermana menor y única de la princesa Beatriz, la princesa Eugenia, se casó en Windsor en octubre de 2018.

“Estamos muy contentos de poder compartir nuestro reciente compromiso», ha dicho la propia princesa Beatriz.

«Estamos muy emocionados de embarcarnos en esta aventura vital juntos, no podemos esperar más para casarnos», agregó.

«Compartimos muchos intereses y valores y sabemos que en el futuro seremos felices juntos”, finalizó.

