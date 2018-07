Bolivia y El Salvador se enfrascan en guerra diplomática por muerte de embajadora

Tras la muerte de Maddelin Brizuela, embajadora de El Salvador en Bolivia, la legación diplomática del país centroamericano reveló este martes que hubo negligencia médica, pues se buscó de manera infructuosa tratamiento de urgencia en varias clínicas y hospitales.

Culpan a médicos

“Lastimosamente, al inicio de su crisis sufrimos con varias situaciones de negligencia médica por parte del equipo y personal de varias clínicas y hospitales que en su momento no pudieron atenderla y no quisieron abrir las puertas”, informó a la prensa Mónica Pacheco, funcionaria de la misión diplomática.

María Vásquez, ministra consejera de la embajada, reveló más temprano al tabloide Página Siete sobre las circunstancias que terminaron en el deceso: “Se solicitó el apoyo (médico), fueron más o menos siete clínicas y no querían (atenderla), (dijeron) que no tenían espacio, que no la podían recibir”, señaló.

#Nota | Estado boliviano rinde homenaje póstumo a Embajadora de El Salvador, Maddelin Brizuela 📄Lea la nota completa aquí: https://t.co/5fFIA2e3ay pic.twitter.com/9pc8Odfwxx — Cancillería Bolivia (@MRE_Bolivia) 24 de julio de 2018

El incidente se registró desde el pasado viernes en la madrugada en varias clínicas y hospitales de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo y donde también la embajada tiene sus oficinas. El deceso se produjo el lunes.

El gobierno boliviano no dio una explicación de lo sucedido, mientras el diario Página Siete indicó que los nosocomios tampoco le dieron información.

No se ofrecieron detalles de qué tipo de dolencias sufría Brizuela, nacida en 1980 y licenciada en Trabajo Social, y quien asumió como embajadora en septiembre de 2016.

#LaPaz | Presidente @evoespueblo: “El mejor homenaje es acompañar su legado, la liberación de los pueblos, el profundo sentimiento por los movimientos sociales”. pic.twitter.com/yotr107foj — Cancillería Bolivia (@MRE_Bolivia) 24 de julio de 2018

El presidente boliviano Evo Morales envió una nota a su homólogo salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, expresándole sus condolencias por el fallecimiento.

