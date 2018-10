La selección de Brasil venció por 1-0 (parcial 0-0) a su similar de la Argentina, en un deslucido superclásico amistoso jugado la noche del martes en el estadio King Abdullah de Arabia Saudí.

Miranda (90+2), de cabeza, le dio el triunfo al seleccionado ‘canarinho’ de Tite, en un cotejo disputado bajo una elevada temperatura, que contó con una destacada participación del estelar Neymar, mientras que Argentina no tuvo a Lionel Messi, su principal estrella.

El 1-0 para Brasil significó la primera derrota en cuatro partidos para una novel selección argentina dirigida por el entrenador interino Lionel Scaloni, reemplazante temporal tras la salida de Jorge Sampaoli después del fracaso en el Mundial de Rusia-2018.

La albiceleste tuvo un comienzo intenso, con mucho despliegue en el medio y concentración para cubrir bien los espacios, pero sin inquietar demasiado al portero Alisson.

Sin embargo, poco a poco, a partir de la solvencia de Casemiro, Brasil comenzó a presionar mejor y le ganó a Argentina la posesión del balón, aunque también le costó llegar porque se encontró con buenas respuestas de la defensa albiceleste ante los intentos de pases profundos.

Brasil también dependió mucho de lo que pudiera hacer el estelar Neymar, muy buscado en el extremo izquierdo, pero el astro del Paris Saint-Germain se encontró con marcas escalonadas y no tuvo espacios para desequilibrar en esa primera parte.

Mejoró Argentina en el comienzo de la segunda parte, en la medida que el equipo se adelantó unos metros en el terreno de juego y achicó el margen entre sus líneas, y en los primeros quince minutos se vio lo mejor del conjunto albiceleste.

Correa desbordó por la derecha y envió un centro para el cabezazo de Lo Celso, que encontró bien parado a Alisson, y poco después Mauro Icardi recibió dentro del área, pero Danilo salvó en el cierre, en un esfuerzo que le costó una torcedura de tobillo y la salida del encuentro.

A partir de la dinámica que aportaba Lautaro Martínez, Argentina comenzaba a inquietar, pero Brasil también encontró espacios para el contraataque, y por allí apareció Neymar, que levantó su nivel en la segunda parte.

Por los pies del astro del PSG francés se vio lo más interesante de una selección ‘verdeamarelha’ en la que no deslumbraron Coutinho ni Gabriel Jesús.

Como sucedió en el primer tiempo, Brasil dominó en los últimos minutos, y ya en tiempo de descuento llegó el tanto que rompió la paridad, en un tiro de esquina de Neymar que Miranda anticipó a la floja salida de Romero para estampar el 1-0 final.

#Canarinho com a 🏆 ✅#Canarinho cumprimentando o autor do gol ✅#Canarinho formando uma dupla difícil de encarar com o @Casemiro ✅

Mais um capítulo da #SeleçãoBrasileira com a presença do nosso mascote! #GigantesPorNatureza

Fotos: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/j0FWorWy0m

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 16 de octubre de 2018