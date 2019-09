Britney Spears cambia de look ¡Se ve mejor!

Puedes agradecer a Jamie Lynn Spears por la nueva imagen de su hermana mayor. Britney Spears luce el cabello más oscuro en estos días.

Britney Spears tiene una de las melenas rubias más reconocibles del mundo. Desde sus icónicas trenzas de colegiada en el videoclip Baby one more time, hasta el peinado liso con flequillo ladeado en Oops I did it again. Los singles de la artista pop son un catálogo de moda de aquellos maravillosos años 2000.

Su nueva imagen hizo su debut el miércoles en su cuenta oficial de Instagram.

“¡Las mismas caras, el mismo vestido, cabello nuevo!”, dice el pie de foto. “¡Sí, mi hermana me inspiró a oscurecerlo!”.

Al novio de Britney Spears, Sam Asghari, claramente le gusta y dijo en los comentarios “Hermosa, rubia o morena”.

De hecho le gusta tanto que podría darle un anillo.

Asghari le dijo a “Entertainment Tonight” que “ve absolutamente” en un futuro una boda con su novia de casi tres años.

“Esto es algo que toda pareja debería hacer. Ese es el objetivo de una relación. Somos familia”.

La pareja se conoció en el set del video musical de Spears, “Slumber Party”.

*Con información de CNN

Comentarios

comentarios