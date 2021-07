Britney Spears regresa a la corte: esto es lo que se espera

Desde que Britney Spears compareció en la corte de forma remota para que se levante la tutela ordenada en 2008 por la corte, muchas cosas han cambiado.

Durante la audiencia, la estrella del pop de 39 años expresó su enojo, frustración y tristeza por su actual tutela en la que su padre, Jamie Spears, es el tutor de su patrimonio estimado, en 2020, en US$ 60 millones.

«Solo quiero recuperar mi vida y han pasado 13 años y es suficiente», dijo Spears el 23 de junio a la jueza Brenda Penny de la Corte Superior de Los Ángeles.

Después del explosivo testimonio, el caso sobre su tutela se abordará nuevamente el miércoles en una audiencia judicial en donde se espera que la jueza Penny considere la solicitud de la cantante de un nuevo abogado, junto con otras peticiones en el caso. Si bien no se espera que Spears esté presente en la corte, es posible que llame por teléfono, como ocurrió en la pasada audiencia.

A continuación te decimos todo lo que ha pasado en el caso de Britney Spears desde su primera aparición virtual en la corte.

Jamie Spears solicita al juez investigar reclamos de su hija

El 30 de junio, los abogados de Jamie Spears presentaron un par de solicitudes, una de las cuales le pide al juez que inicie una investigación sobre los reclamos hechos por Britney Spears, en donde la cantante alegó que se vio obligada a actuar y tomar medicamentos en contra de su voluntad.

«O se demostrará que las acusaciones son ciertas, en cuyo caso se deben tomar medidas correctivas», dice una petición de los abogados de Jamie Spears, obtenida por CNN, «o se demostrará que son falsas, en cuyo caso la tutela puede continuar su curso. No es aceptable que los conservadores o la Corte no hagan nada en respuesta al testimonio de la Sra. Spears».

Britney Spears calificó la tutela ordenada por la corte como «abusiva» indicando que se sintió obligada a actuar, tomar medicamentos y usar anticonceptivos en contra de su voluntad por parte de sus conservadores, uno de ellos es su padre.

La denegación de la jueza Brenda Penny

El 1 de julio, una semana después de que Spears diera su testimonio en la corte, la jueza Brenda Penny negó una solicitud para destituir al padre de Britney Spears como tutor del patrimonio de su hija, e hizo oficial una solicitud hecha en noviembre de 2020 para permitir que un fideicomiso actúe como cotutor.

«La solicitud del tutor de suspender a James P. Spears inmediatamente después de la designación de Bessemer Trust Company of California como tutor exclusivo de la herencia se niega sin perjuicio», declara el expediente judicial.

Sin embargo, esta decisión no fue resultado de la explosiva audiencia, sino que fue una decisión tomada a partir de una solicitud presentada en noviembre del año pasado en la que el abogado de Spears pidió que la firma de administración de patrimonios solicitara la renuncia y que Bessemer Trust sirviera como cotutor junto al padre del cantante.

Bessemer Trust, cotutor del patrimonio de Spears, solicita renunciar

El 2 de julio, un día después de que la jueza Penny negara la solicitud de Spears para destituir a su padre como cotutor de su patrimonio, y ordenara que Bessemer Trust fuera el cotutor de la herencia de US$ 60 millones de Britney Spears, la firma de administración de patrimonios solicitó la renuncia.

En los documentos judiciales obtenidos por CNN el jueves, Bessemer Trust citó «circunstancias cambiantes» luego del explosivo testimonio de Spears en una audiencia la semana pasada, durante la cual calificó la tutela de «abusiva».

«La persona bajo custodia reclamó un daño irreparable a sus intereses en su testimonio y, más específicamente, la objeción de la persona bajo custodia a la continuación de la tutoría voluntaria y su deseo de terminarla», decía la petición de Bessemer Trust. «La peticionaria ha escuchado a la persona bajo custodia y respeta sus deseos».

Larry Rudolph, mánager de Spears, renuncia

El 5 de julio, Larry Rudolph, quien fue el mánager de Britney Spears durante 25 años, presentó su carta de renuncia.

«Han pasado más de dos años y medio desde la última vez que Britney y yo nos comunicamos, momento en el que ella me informó que quería tomar una pausa laboral indefinida», escribió Rudolph en la carta que obtuvo por primera vez Deadline. «Hoy temprano, me di cuenta de que Britney había expresado su intención de retirarse oficialmente».

Una fuente con conocimiento de la situación confirmó la noticia a CNN. La carta de renuncia de Rudolph fue enviada al padre de Spears, Jamie Spears, y Jodi Montgomery, quien fue nombrada como tutora temporal de Spears en 2019, después de que Jamie Spears sufriera una serie de problemas médicos. Montgomery tiene la tarea de manejar la atención diaria y las decisiones médicas de Spears.

La carta continuaba diciendo: «Como saben, nunca he formado parte de la curaduría ni de sus operaciones, por lo que no estoy al tanto de muchos de estos detalles. Originalmente fui contratado a petición de Britney para ayudarla a administrar y asistirla con su carrera. Y como su mánager creo que a Britney le conviene renunciar a su equipo, ya que mis servicios profesionales ya no son necesarios».

«Por favor acepte esta carta como mi renuncia formal», indicó.

«Siempre estaré increíblemente orgulloso de lo que logramos durante nuestros 25 años juntos. Le deseo a Britney toda la salud y la felicidad del mundo, y estaré allí para ella si alguna vez me necesita de nuevo, como siempre lo he estado», concluyó la carta de renuncia.

Samuel D. Ingham solicita su renuncia

El 6 de julio, Samuel D. Ingham, un abogado que fue designado por la jueza Reva GoetzIngham en 2008, presentó una petición para renunciar a su cargo. Ingham declaró que la renuncia entraría en vigencia tras la designación de un nuevo abogado designado por el tribunal para Spears.

Esta renuncia ocurre después de que Spears expresara en la corte su deseo de contratar a un abogado de su elección, y la jueza Penny tiene la autoridad para nombrar un nuevo abogado para Spears.

«Mi mayor conclusión de todo esto es que negaron un abogado de su elección desde el comienzo del caso», dijo a CNN Tom Coleman, abogado del Spectrum Institute, una organización sin fines de lucro que apoya la reforma de la tutela en el estado de California.

Tras las declaraciones de Spears en la corte, Ingham le dijo a Penny que entendía que estaba sirviendo en la prerrogativa de la corte.

«Si la jueza piensa que el abogado designado por el tribunal actual no estaba haciendo el trabajo de manera adecuada o, incluso sin ningún juicio sobre la idoneidad, si el tribunal simplemente quería conceder el deseo de la persona protegida de un nuevo abogado, entonces podría hacerse sin mucha notificación o advertencia», dijo Kanin.

Jodi Montgomery solicita ayudar a Spears

El 7 de julio, Jodi Montgomery, quien como tutora temporal de su persona supervisa la atención médica de Spears, presentó una petición ante el tribunal indicando que la cantante le pidió que la ayudara a encontrar un abogado. Montgomery solicita a la corte que nombre a un tutor ad Litem para ayudar en el proceso.

Spears podría tener un nuevo abogado

Britney Spears está en conversaciones con Mathew Rosengart, un ex fiscal federal, sobre la posibilidad de representarla en su batalla de tutela, dice una fuente con conocimiento del asunto a CNN.

Rosengart es actualmente accionista de la firma de litigios Greenberg Traurig. Ha representado a Steven Spielberg, Julia Louis-Dreyfus y Sean Penn en el pasado.

*Con información de CNÑ