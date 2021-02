Britney Spears revela la devastadora razón por la que se afeitó la cabeza en 2007

Britney Spears habló sobre por qué se afeitó la cabeza durante su crisis de 2007. La cantante, de 39 años, se quitó el cabello en una peluquería, después de que su ex, Kevin Federline, supuestamente no la dejara ver a sus dos hijos, Sean y Jayden.

Si bien la batalla de Britney con su tutela se ha detallado en el nuevo documental Framing Britney Spears, es otra película sobre la vida de la estrella del pop que ahonda en su truco público más famoso.

El documental de 2019, Britney Spears – Breaking Point, revela la razón por la que Britney se afeitó la cabeza, que se mantuvo en secreto durante 12 años.

Después de quedarse sin su cabellera, Britney se presentó en el estudio Body and Soul Tattoo, donde habló con la tatuadora Emily Wynee-Hughes.

Emily dijo en el documental: «Noté que su cabello había desaparecido. Recuerdo haberle preguntado, ‘¿por qué te afeitaste la cabeza?’ Y su respuesta fue un poco extraña».

«Fue, ya sabes, ‘No quiero que nadie, nadie toque mi cabeza. No quiero que nadie me toque el pelo. Estoy harto de que la gente me toque el pelo'».

Britney pidió un tatuaje de los labios de otra mujer para empezar, luego una pequeña cruz.

Emily afirma que nadie en su equipo trató de ayudar o intervenir, y agregó: «Simplemente no parecía que les importara mucho. He sentido esta loca sensación de ansiedad y energía que se sentía tan negativa».

«Parecía que todo el mundo estaba esperando que ocurriera el accidente», agregó. El incidente ocurrió después de que ella huyó de rehabilitación.

Se presentó en la casa de su ex Kevin y exigió ver a sus hijos, pero supuestamente él se negó.

Esto llevó a Britney a conducir a una peluquería de Los Ángeles y pedir que le afeitaran la cabeza. Cuando la peluquera trató de convencerla de que no lo hiciera, Britney agarró la afeitadora y lo hizo ella misma.

Posteriormente, la cantante fue puesta bajo tutela, lo que significaba que su padre Jamie tenía el control de sus activos financieros y personales.

Tras la reacción violenta del acuerdo después del lanzamiento de Framing Britney Spears, la estrella finalmente logró un gran avance en su lucha legal contra su padre.

La semana pasada, un juez de Los Ángeles dictaminó que Jamie ya no tendrá el control exclusivo de su fortuna multimillonaria luego de la protesta pública que apoya el movimiento #FreeBritney.

Una fuente cercana a Britney le dijo a The Sun: «Dado que la salud de Jamie ha mejorado, Britney hace todo lo posible para evitar pasar tiempo con su padre».

Aunque Jamie sufrió una vez una ruptura de colon en 2019, lo que llevó a Britney a cerrar su residencia en Las Vegas, la fuente dijo que la mujer de 68 años se ha recuperado del revés.

Si bien los fanáticos de Britney quieren derrocar la tutela, los miembros del equipo de la cantante, además de su mamá, su hermana y Sam, todavía no creen que la cantante esté lista para la emancipación total y necesite el apoyo de su papá.