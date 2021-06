Britney Spears se disculpa con sus fans por ‘fingir’ estar bien en su tutela

La superestrella del pop Britney Spears se disculpó con sus fans por no ser honesta sobre la realidad de su controvertida tutela, diciendo que «le dio vergüenza compartir lo que me pasó».

En su primera declaración pública desde su testimonio en la corte, la cantante le dijo a sus 30,6 millones de seguidores de Instagram –el jueves– que su personaje en las redes sociales había dado una impresión equivocada y que se arrepintió de «fingir que he estado bien los últimos dos años».

El miércoles, Spears pidió a un juez que pusiera fin a la tutela que le ha dado a su padre, Jamie Spears, el control de sus finanzas, atención médica y carrera durante 13 años.

Al dirigirse a la corte de Los Ángeles por teléfono, describió la tutela como «abusiva». Aparentemente prestando peso a las teorías del movimiento #FreeBritney, en un discurso de 25 minutos, dijo que sintió que la habían obligado a actuar, que no se le dio privacidad y que la obligaron a usar anticonceptivos, tomar medicamentos y asistir a sesiones de terapia en contra de su voluntad.

Spears ha estado sujeta a una tutela ordenada por la corte desde 2008, luego de una serie de problemas personales que se desarrollaron públicamente.

En Instagram, la creadora de éxitos de «Baby One More Time» se sinceró sobre su remordimiento de que el «orgullo» le impidió revelar que estaba «pasando por un infierno».

«Solo quiero contarles un pequeño secreto», escribió. «Creo que, como personas, todos queremos la vida de un cuento de hadas y, por la forma en que he publicado… mi vida parece verse y ser bastante sorprendente… ¡¡¡Creo que eso es por lo que todos luchamos!!!»

La estrella, de 39 años, continuó: «Ese era uno de los mejores rasgos de mi madre… no importaba lo malo que fuera un día cuando yo era más joven… por mi bien y el de mis hermanos, siempre fingió que todo estaba bien. Estoy trayendo esto a la atención de la gente porque no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta porque DEFINITIVAMENTE NO LO ES EN ABSOLUTO».

Sin embargo, dijo Spears, fingir estar bien en las redes sociales «en realidad ayudó».

«Si has leído algo sobre mí en las noticias esta semana… ¡obviamente ahora sabes que no es así! Me disculpo por fingir que he estado bien los últimos dos años… lo hice por mi orgullo y estaba avergonzada de compartir lo que me pasó… pero, honestamente, ¿quién no quiere capturar su Instagram de una manera divertida? Lo crean o no, fingir que estoy bien en realidad ha ayudado».

«Decidí publicar esta cita hoy porque, por Dios, si estás pasando por un infierno… siento que Instagram me ha ayudado a tener una salida genial para compartir mi presencia… existencia… y simplemente sentir que importo a pesar de lo que estaba pasando y bueno, funcionó… ¡¡¡¡así que decidí empezar a leer más cuentos de hadas!!!!!»

Durante su comparecencia ante el tribunal, Spears dijo que otras personas la han controlado y explotado a lo largo de su vida y que «quiero y merezco cambios en el futuro».

En respuesta a sus comentarios, Vivian Thoreen, abogada de Jamie Spears le dijo a CNN: «El Sr. Spears ama a su hija y la extraña mucho».

Se ha programado una audiencia judicial adicional para el 14 de julio.

*Con información de CNÑ