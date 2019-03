EnVídeo La broma de amigas que se convirtió en un trágico desenlace

Nada como pasar unas buenas vacaciones en compañía de amigas, pero los juegos bruscos hicieron que todo terminara en un trágico desenlace.

En septiembre de 2018, en el estado de Washington, Estados Unidos, una adolescente de 16 años sufrió un accidente.

Esto debido a que fue empujada por una amiga desde un puente de aproximadamente 20 metros de altura.

Como resultado de esto, la joven Jordan Holgerson, resultó con 4 costillas rotas y daños en un pulmón, según el informe médico.

La responsable del percance es Taylor Smith de 19 años, quien se declaró culpable ante el tribunal del condado de Clark.

El hecho se dio a conocer mediante un vídeo compartido en redes donde la víctima está en el bordillo del puente del río East Fork Lewis.

En el vídeo, Holgerson expresa no estar segura de lanzarse, sin percatarse que Smith la empuja por detrás.

La joven entre gritos cae al agua de forma brusca, que fue lo que ocasionó sus fracturas.

Luego de esto, Taylor decía ser inocente, no obstante, corrigió su declaración y asumió su culpa.

Según dictaminó el juez Darvin J. Zimmerman, Smith deberá enfrentar los cargos de sentencia el próximo 27 de marzo, donde podría recibir hasta 1 año de prisión.

Especialistas señalan que esta actividad lúdica puede representar gran peligro si se realiza desde grandes alturas.

Ya que puede causar la pérdida de movilidad, así como lesiones en huesos u otros órganos; inclusive, conducir a la muerte.

Así mismo, recalcan que si se cae de cabeza y sin ninguna protección puede ocasionar lesiones medulares irreversibles.

Por eso es que las autoridades aconsejan a las personas a no realizar esta actividad si no tienen experiencia y mucho menos el equipo.

Jordan Holgerson still in better condition even after push from Bridge–pnp–canada pic.twitter.com/e3ux0QImXS

— akram israr (@akramisrar4) 19 de marzo de 2019