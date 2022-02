Bunbury anuncia que se retira de los escenarios por problemas de salud

El cantante, compositor y músico español, Enrique Bunbury anunció este lunes que decidió abandonar los escenarios por un padecimiento en la garganta y vías respiratorias que le dificultan la ejecución de su trabajo que le causa “inmenso dolor y sufrimiento” durante las giras.

El rockero español quien fue líder de la banda Héroes del Silencio indicó “he tomado la decisión, muy meditada y consciente de abandonar mi actividad interpretativa en los conciertos y tours”.

Además Bunbury explicó “desde hace unos años, llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan los viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos”.

Asimismo, indicó que los conciertos que quedan pendiente de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realizará.

“A partir de ahora, se abre ante mí un sinfín de posibilidades, en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía, forman parte de mis objetivos. Tengo la edad de hacer este cambio importante en mi vida y el apoyo de mi familia y management”.

“Quiero agradecer y ser extremadamente respetuoso con todos lo que me acompañaron hasta que el público me entregó su cariño, amor, en los más de mil 500 conciertos que he ofrecido en mi vida en España, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Japón” dijo Bunbury en el comunicado,

Por último mencionó “en estos 35 años, me ha subido a los mejores escenarios del mundo y algunas de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250 mil, y en la mayoría de ellos he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras” explicó.