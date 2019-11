¿Burla o responde a sus críticos? Bale sigue generando chispas en el Madrid

Las críticas le arrecian a Gareth Bale por parte de los fanáticos de hueso colorado del Real Madrid pues le achacan una burla en su reciente clasificación a la Eurocopa con Gales.

Ayer, el equipo de las Islas Británicas se clasificó a la Eurocopa 2020 al derrotar 2-0 a Hungría.

En la celebración, medios captaron una bandera en la cual se lee «Gales. Golf. Madrid. En ese orden», una burla que no ha caído en gracia en Madrid.

SECOND-HALF | 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1-0 🇭🇺 | #WALHUN

Cymru get the second half underway… a huge 45 minutes.

Let's hear you!!! #TheRedWall #TogetherStronger pic.twitter.com/RAgg3MjkfM

— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) November 19, 2019