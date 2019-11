Buscan a culpables de robo millonario en tienda para adultos

La policía de Northamptonshire, Inglaterra, está teniendo dificultades para llegar al fondo del caso de los juguetes sexuales robados por valor millonario, y ha pedido a los habitantes locales que les ayuden para localizar a los criminales responsables.

Hay informes no confirmados de que los ladrones acorralaron al piloto de un camión de reparto para robarle toda la mercancía, según lo publicado por RT Noticias.

Se dice que la acción tuvo lugar entre la 1:00 a.m. y las 6.30 a.m., hora local, el 18 de septiembre y la policía solicitó información el jueves.

Hasta ahora, la policía no tiene pistas sobre quién puede ser responsable de evitar que el camionero entregara su contenido a a Rocks Off Ltd.

Algunos usuarios en línea insistieron en que el conductor del camión tuvo que haber usado armamento para protegerse de los ladrones.

Otros sugirieron que, si bien los ladrones pueden no estar bajo custodia, probablemente «ya estaban esposados».

La policía, con la esperanza de hacer justicia y dar con el paradero de los delincuentes, espera obtener respuesta de posibles culpables de los objetos con una valoración de precio millonario.

