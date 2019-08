¿Buscas empleo? estos son 7 consejos para una entrevista laboral

Buscar empleo siempre requerirá de constantes entrevistas laborales, que en ocasiones, determinan si eres apto o no.

Por ello te compartimos 7 consejos sobre cómo enfrentarte a las preguntas laborales decisivas y por qué se realizan.



«Háblame de ti»

Usualmente suele ser la premisa más recurrente en las entrevistas laborales, y muchos creen que sirve para «romper el hielo».

No obstante, su objetivo reclutador es para conocer sobre qué capacidades puede ofrecer el candidato y si es apto.

Si te enfrentas a esta pregunta, recuerda, no quieren saber sobre tu vida personal, sino de tu «yo profesional».

Entre los aspectos calificados están:

Cómo trabajas.

Áreas de experiencia.

Por qué puedes ser valioso para la empresa.

«¿Por qué estás buscando trabajo?/¿Por qué dejaste tu empleo anterior?»

Muchos cometen el error de decir que buscan trabajo porque están cansados de donde laboran actualmente o que renunció porque no le gustaba.

Esta actitud, demuestra que la persona es alguien que se queja de todo, así como también, poner en mal a tu antiguo trabajo, nadie querrá contratarte porque demuestras desconfianza.

Además que hablar mal de ex empleo, ex compañeros o ex jefes aunque tengas la razón dará una mala imagen de ti, no de ellos.

Por ello, tu enfoque y visión debe basarse en las metas de aprendizaje y crecimiento laboral/personal en un nuevo empleo.

Entre los aspectos calificados están:

Aspiración de superarte.

Satisfacción laboral.

¿Cuál es tu mayor defecto?

Esta pregunta suele ser bastante capciosa, ya que de ella, el reclutador calificará dos aspectos muy importantes:

Capacidad de asumir errores.

Habilidad para corregir errores.

El interés de la empresa sobre estos dos pilares está en saber qué clase de persona eres, tu responsabilidad y compromiso para cumplir correctamente con tus asignaciones.

Además, de medir tu susceptibilidad ante la crítica o la reprensión por algún error y cómo reaccionas ante los infortunios.

Pues no les interesará tener a una persona que no resuelva los problemas, sino que facilite soluciones.

Evita:

Caer en el perfeccionismo y que no te equivocas.

Asumir que no puedes ser capaz de responsabilidades mayores, pues esto te limitará a ser postulante para mejores puestos.

¿Por qué duraste poco en tu empleo anterior?

Esta pregunta puede aparecer si en tu currículum el entrevistador nota que no tuviste una buena estabilidad laboral.

Esto debido a que les preocupa que seas una persona irresponsable, poco fiable. Por el contrario, «se vale argumentar que buscar una oportunidad más retadora».

No olvides:

Evitar ser quejoso o hablar mal de tu ex empleo.

¿Cuáles son tus pretensiones salariales?

Por lo general, si se trata de la primera entrevista, es importante no fijarte un precio pues quizá puedas estar devaluando tu trabajo.

Por el contrario y para no quedar mal, puedes aprovechar el tiempo para responder con otras respuestas como:

«Busco un salario competitivo, pero no es lo único que me interesa».

«Me gustaría saber más sobre la plaza laboral para determinar el sueldo adecuado».

«¿Cuánto ofrecen ustedes por sueldo?».

¿Algún error cometido en tu trabajo, cómo lo solucionaste?

El objetivo de formular estas preguntas es para cuestionar al entrevistado sobre sus acciones y reacciones ante una situación laboral errónea.

Entre otros aspectos señalados:

Resolución de conflictos.

Estrés (trabajo bajo presión).

Honestidad.

Integridad.

Lo que debes demostrar:

Tipo de empleado que eres.

Vida profesional.

¿Por qué deberíamos contratarte?

Es quizá la pregunta obligada en toda entrevista, por lo que debes mostrar mucha seguridad y aprovechar la oportunidad para «vender» tu imagen.

Esto es lo que deberías destacar:

Competencias.

Aptitudes.

Capacidades.

Cualidades.

Experiencia.

Además, si el trabajo es verdaderamente de tu interés, resalta que sabes lo que ellos buscan y que consideras llenar esas expectativas.

Y sobretodo, demuestra que realmente tienes pasión por lo que haces, pues la clave está en que lo que hagas, lo hagas bien.



