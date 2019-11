Cachorro congelado de 18 mil años sorprende a la ciencia

El cuerpo de un cachorro de 18.000 años, que fue encontrado en un estado casi perfecto, ha dejado a los científicos desconcertados.

Científicos rusos descubrieron el cuerpo del canino cerca de Yakutsk, en el este de Siberia. Preservado por el permafrost –que es hielo que debe estar congelado todo el año–, la nariz, el pelaje y los dientes del animal están extraordinariamente intactos.

Utilizando la datación mediante carbono 14 en hueso de la costilla de la criatura, los expertos del Centro de Paleogenética de Suecia pudieron confirmar que el animal estuvo congelado por aproximadamente 18.000 años. Sin embargo, hasta ahora las pruebas exhaustivas de ADN no han podido demostrar si el animal era un perro o un lobo .

“Por lo general es relativamente fácil notar la diferencia entre los dos”, le dijo a CNN David Stanton, investigador del Centro de Paleogenética.

“Ya tenemos mucha información y con esa cantidad de datos esperaría saber si es lo uno o lo otro. El hecho de que no podamos distinguirlos puede sugerir que proviene de una población que era ancestral a los dos, a perros y lobos”, explicó.

We now have some news on the 18,000 year old #wolf or #dog puppy.

Genome analyses shows it's a male. So we asked our Russian colleagues to name it…

Thus, the name of the puppy is Dogor!

Dogor is a Yakutian word for "friend", which seems very suitable. pic.twitter.com/epIz8mEpVW

— Centre for Palaeogenetics (@CpgSthlm) November 25, 2019