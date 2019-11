Cachorro ‘unicornio’ causa asombro y ternura por su apariencia

Hay un cachorro de 10 semanas de edad en Missouri con una cola saliendo de su frente.

Sí, su frente. No, no se mueve. Y, de forma apropiada, su nombre es Narwhal (ballena narval).

Bueno, su nombre completo es “Narwhal, el pequeño unicornio peludo mágico”, según la organización sin fines de lucro de rescate de perros Mac’s Mission, que lo acogió después de ser encontrado el sábado pasado. Fue encontrado en el frío, con lo que parecía ser principios de congelación de una de sus patas.

A diferencia de una ballena narval, que tiene un diente canino sobresaliente que se asemeja a un colmillo, la cola en la frente de Narwhal es corta y rechoncha, brota justo entre sus ojos y cae de un lado a otro cuando juega. También tiene una cola normal, esta es solo extra.

Los trabajadores de Mac’s Mission, que se especializa en perros con necesidades especiales que fueron maltratados o nacieron con defectos, dicen que se está recuperando rápidamente, con la curación por congelación.

“Parece completamente saludable, aparte de algunos gusanos de cachorro habituales para los que recibió medicamentos”, dijo la organización en una publicación de Facebook.

Los veterinarios tomaron imágenes de rayos X que mostraron que la cola no está conectada a nada. No tiene ningún uso real, por lo que pueden decir, pero tampoco le causa ningún dolor y no hay ninguna razón médica para eliminarla, por lo que esa cola de la frente está aquí para quedarse. “La cola tipo unicornio no molesta a Narwhal y él nunca para, como cualquier cachorro normal”, dijo la publicación de Facebook.

Fue encontrado con otro perro, que los rescatistas especulan que puede ser su padre. Este perro mayor, que se ha llamado Poppa Smurf, es una mezcla de Dachshund Terrier, por lo que asumen que Narwhal también puede tener algo de Dachshund en él.

No está claro qué les sucedió a los dos antes de ser encontrados, pero un portavoz de la Misión de Mac le dijo a CNN que Narwhal es de la zona rural de Missouri en el Medio Oeste, y que le encanta jugar, y ahora tiene miles de fanáticos en línea, después de que su cola especial lo catapultó a la fama de internet.

La oleada de atención en línea ha sido “loca”, dijo el portavoz, y agregó que el personal “siente que estamos en un sueño”.

🐶 #Narwhal no es un perro corriente, es un golden retriever que nació con una pequeña cola en su cabeza, la malformación le ha dado una importante fama en las redes sociales. 😍 ¡es precioso y diferente! 😍pic.twitter.com/p7F3vM3CEa — xevt – xhvt (@xevtfm) November 14, 2019

Todavía no está listo para la adopción, dijo Mac’s Mission en línea, pero eso no ha impedido que los fanáticos de Narwhal quieran llevarlo a casa. La organización ya recibió más de 50 solicitudes de adopción para él, dijo un portavoz a CNN.

Narwhal probablemente será incluido en la lista de adopción una vez que sea mayor y haya pasado por más procedimientos médicos como vacunas. El personal dice que también quieren monitorear su cuerno de unicornio un poco más para asegurarse de que no crezca o se convierta en un problema.

“Todos están muy interesados en él”, dijo el portavoz, pero “esperamos que también estén viendo a los otros perros disponibles”.

