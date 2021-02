CACIF pide evitar bloqueos y manifestaciones pues generan pérdidas económicas

CACIF pide evitar bloqueos y manifestaciones, ya que generan pérdidas económicas, pero principalmente vulnera el derecho de las personas.

El presidente del CACIF, Nils Leporowski se refirió a las movilizaciones y bloqueos que han tenido lugar en los últimos días en el país.

El empresario, dijo que esas acciones deben terminar, pues afectan a Guatemala de forma económica y visualmente ante la comunidad internacional. Pero, principalmente vulnera el derecho de las personas.

«No solo el comercio, el tema empresarial, la imagen país, la gente no puede llegar a sus trabajos, y hay enfermos que necesitan ser trasladados. No se debiera dar bloqueos de ningún tipo de organización. Sé que todos tenemos derecho de manifestar pero no podemos vedarle el derecho de movilizarse a las personas», dijo Leporowski.

Aunque no hay un dato certero el entrevistado refiere que las experiencias han evidenciado, que las pérdidas económicas son millonarias cuando existen bloqueos de grandes magnitudes.

«Depende del tamaño del bloqueo, este es pequeño, y calcularlo es difícil. Pero hemos calculado con otros bloqueos y se dan pérdidas de arriba de los Q150 millones diarios», agregó.

Este martes veteranos militares manifestaron en la ciudad capital, en exigencia a diversas demandas contra el Presidente de la República, Alejandro Giammattei Falla.