California no será arrojada al océano, estos son los mitos de un terremoto

Muchos residentes del sur de California sintieron que la tierra se sacudía violentamente debajo de ellos dos veces en dos días la semana pasada.

Muchos se sentían más seguros afuera y dormían en calles y caminos, especialmente en Ridgecrest.

Los terremotos del jueves y del viernes fueron tan poderosos que sacudieron edificios, rompieron calles y cimientos, y causaron incendios y fugas de gas.

¿Cómo es que nadie vio esto venir? Bueno, los científicos dicen que no tienen una forma segura de predecir los terremotos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dice que sus científicos solo pueden calcular la probabilidad de que ocurra un terremoto significativo en un área específica dentro de un número de años.

Aquí hay otros datos sobre terremotos del USGS:

Tu mascota puede actuar de manera extraña, pero no significa que sepa que se acerca un terremoto

Según la Sociedad Sismológica de América, no hay pruebas sólidas detrás de la afirmación de que los gatos, los perros y otros animales se vuelven locos antes de un terremoto.

Un informe de la sociedad revisó cerca de 200 publicaciones que se refieren al comportamiento anormal de los animales antes de los temblores y señala los extraños comportamientos de los animales “desde segundos hasta meses antes de los terremotos, y a distancias de unos pocos a cientos de kilómetros del origen del terremoto”.

Y sin datos a largo plazo y observaciones de animales, los investigadores aún no están seguros de si los comportamientos inusuales se relacionan con los terremotos o algún otro tipo de posibilidad en las poblaciones de los animales.

Ya no es aconsejable dirigirse a la puerta

El Servicio Geológico de Estados Unidos dice que es un consejo obsoleto. Las puertas solían ser más fuertes que otras partes de la casa, pero ese ya no es el caso. Además, generalmente hay puertas batientes que pueden lastimarte.

“Estás más seguro practicando la acción de ir al piso, cúbrete y espera debajo de un mueble resistente como un escritorio o una mesa fuerte”, dice el USGS.

Si estás conduciendo, detente al costado de la carretera y preferiblemente no debajo de ningún paso elevado o línea de alimentación.

El suelo no se abre durante un terremoto

Todos pensamos que era posible después de ver los dramáticos rescates de Dwayne Johnson en la película “San Andreas”. Pero el USGS dice que eso solo sucede con los personajes de Hollywood, no en la realidad. Aunque se pueden formar grietas poco profundas, las fallas no se abren durante un terremoto, dice el USGS.

“Las fallas así solo existen en películas y novelas. El terreno en los dos lados de la falla se deslizan uno sobre el otro, no se separan”, dice.

California no será arrojada al océano

Aquí hay algunas palabras de consuelo para todos los residentes de California que están contemplando reubicarse permanentemente.

El USGS considera que la idea de que el estado será arrastrado al mar es “absolutamente imposible”.

Sin embargo, lo que continuará sucediendo es el lento movimiento (aproximadamente 5 centímetros por año) hacia el norte del sudoeste de California hacia Alaska.

“La Placa del Pacífico se está moviendo hacia el noroeste con respecto a la Placa de América del Norte”, dice el USGS.

Así que un día, en 15 millones de años, sin embargo, Los Ángeles y San Francisco serán vecinos. Y un par de millones de años después de eso, los hogares de Los Ángeles tendrán códigos postales de Alaska.

El clima de terremoto no existe

No se ha encontrado una correlación entre el clima y los terremotos, dice el USGS.

“Los terremotos comienzan muchos kilómetros debajo de la región afectada por el clima de la superficie”, dice la agencia. “La gente tiende a notar los terremotos que encajan en el patrón y se olvidan de los que no”.

“Cada región del mundo tiene una historia sobre el clima del terremoto, pero lo que para ellos es clima de terremoto es el clima que hacía durante el terremoto que más recuerdan”, agrega.

