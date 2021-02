Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco Mexicana muestra preocupación por invasiones

La Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco Mexicana (Camex) muestran preocupación por las recientes invasiones a la propiedad privada.

Camex defiende y fomenta el comercio y la inversión entre Guatemala y México, por lo que apoya al sector empresarial derivado de situaciones que ponen en riesgo las inversiones.

«Hemos visto en la frontera misma que hay cierres constantes que complican las actividades logísticas, eso no ayuda mucho de que Guatemala sea bien vista. Son precisamente los terrenos que están adyacentes a la línea férrea, si no se arregla, no se verá el atractivo por parte de México. hay convenios entre ambos países para aprovechar esa estación en la frontera», dijo Arturo Soto, presidente de Comex.

Soto indicó que México representa el 12.1 por ciento de la inversión extranjera que recibe Guatemala.

«4,500 empresas mexicanas participan en intercambio comercial con Guatemala, vean ustedes la diversificación, ya Guatemala ha invertido en México en diferentes sectores, lo cual lo convierte en un destino atractivo. Guatemala necesita la inversión extranjera», dijo Soto.

Camex exige a las autoridades competentes, certeza jurídica en todas las actividades productivas y de inversión, que se respete el Estado de Derecho y que velen por le bienestar de quienes de forma honesta realizan negociaciones locales y extranjeras.