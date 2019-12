Cámara de Representantes realiza voto histórico sobre el juicio político a Trump

La Comisión de Reglas de la Cámara de Representantes aprobó seis horas de debate para este miércoles, sobre la resolución para destituir al presidente Trump.

Trump podría convertirse en el tercer presidente de la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio político.

La Cámara de Representantes votará los cargos este miércoles y si se aprueba la resolución, el Senado llevará a cabo un juicio para considerar si el presidente debe ser destituido de su cargo.

Las seis horas se dividirán en partes iguales entre demócratas y republicanos.

Será dirigido por los líderes de la Comisión Judicial de la Cámara.

La Cámara también tendrá una hora de debate antes de tomar el voto procesal para aprobar la regla que rige el debate.

La Cámara votará sobre los dos cargos de juicio político, abuso de poder y obstrucción del Congreso, pero se permitirán enmiendas, de acuerdo con la resolución aprobada por el comité de elaboración de normas la noche del martes.

La Comisión de Reglas de la Cámara también permitió que la Cámara aprobara una resolución nombrando a los administradores de la acusación después de que los artículos de la acusación hayan sido aprobados.

Poco después del voto de juicio político se llevará a cabo una votación sobre quién será el gerente de juicio político.

El presidente Trump expresó su incredulidad ante su inminente juicio político hoy, al que llamó “una cosa terrible”.

“¿Puedes creer que la izquierda radical y los demócratas que no hacen nada me acusarán hoy? !Y NO HICE NADA MAL!”, tuiteó el presidente esta mañana. “Una cosa terrible. Lee las transcripciones. Esto nunca debería sucederle a otro presidente nuevamente. ¡Di una plegaria!”

El comentario de “plegaria” podría ser una referencia a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, diciendo que reza por el presidente.

En una carta a Pelosi ayer, Trump dijo que Pelosi estaba “ofendiendo a los estadounidenses de fe” al decir que rezaba por él.

El bloque de votación evangélica también juega un papel fundamental en la base de Trump.

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019