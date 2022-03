Cámara Penal no avala decisión de Erika Aifan de unir caso contra Juan Francisco Sandoval al caso Odebrecht

Los magistrados de la Cámara Penal resolvieron que la decisión tomada por la juez de mayor riesgo D Erika Aifan de conexar el caso en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval al caso Odebrecht no es procedente por lo tanto ordenan que el juzgado cuarto pluripersonal de primera instancia penal continúe conociendo dicho proceso.

Los magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvieron un incidente de duda planteado por la juez A del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Maira de León, en la cual consulto si era procedente que entregará el expediente que contiene el caso contra el ex fiscal Juan Francisco Sandoval a manos de la juez de mayor riesgo D, Erika Aifan luego que esta ordenó la conexión del caso.

Según se explica en la resolución, la Cámara estima que no procede acceder a la orden de la juez, ya que lo contenido en la carpeta que esta en manos de la juez de León, no coincide con actos del caso Odebrecht que esta en manos de la juez Aifan, y por lo tanto al no haber compatibilidad no se puede realizar una conexión del caso al ser dos casos diferentes.

Por tal razón, los magistrados confirman a la juez de León para que continúe conociendo el caso.

Aunque el expediente se encuentra bajo reserva, se ha dado a conocer que además de la orden de captura emitida contra Sandoval dentro de este caso, se han girado citaciones de otras personas que podrían estar implicadas dentro del caso, siendo estas la ex fiscal Siomara Sosa y la actual agente fiscal de FECI, Amy Girón.

Se indica que existe una tercer citación que al momento no ha sido dada a conocer sobre quien más podría estar implicado dentro del caso.

En este proceso, el Ministerio Público atiende a una denuncia interpuesta por la fundación contra el terrorismo en donde señala a Sandoval de supuestamente haber permitido de forma anómala que la constructora brasileña Odebrecht no devolviera el dinero que obtuvo del estado para construir la carretera CA-2 occidente, luego que esta no cumplió con el contrato, luego de los tratos alcanzados para que dos personeros de dicha constructora aceptaran ser colaboradores eficaces dentro del caso.