EnVídeo: Mira la histórica caminata lunar femenina de hoy

En la madrugada del viernes, las astronautas de la NASA Jessica Meir y Christina Koch realizaron la primera caminata espacial exclusivamente femenina afuera de la Estación Espacial Internacional. La caminata espacial comenzó a las 7:50 a.m. ET.

Para distinguir a los astronautas, las vistas de la cámara del casco de Koch llevaron el número 18 y las de Meir serán el número 11.

El traje espacial de Koch también tiene rayas rojas; además, esta es la cuarta caminata espacial para Koch y la primera para Meir.

«Please stand by for a call from the President of the United States.»

Congratulations to @NASA astronauts @Astro_Christina and @Astro_Jessica on today’s historic #AllWomanSpacewalk! 👩‍🚀 pic.twitter.com/29bcaWb24j

— The White House (@WhiteHouse) October 18, 2019