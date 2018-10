Sandra Jovel: Amenaza de Estados Unidos de cortar ayuda es “mediática”

La canciller Sandra Jovel habló sobre el supuesto proceso para nombrar a un comisionado adjunto a Iván Velásquez, y las declaraciones de Donald Trump sobre la ayuda a Guatemala.

La diplomática participó en un acto en el cual la agencia de cooperación israelí, Mashav, entregó 270 sillas de ruedas.

Jovel adujo que el gobierno no ha sido notificado sobre algún acuerdo de la ONU con la Cicig para establecer un comisionado adjunto en Guatemala.

“Nosotros tenemos que decidir si es la persona correcta, lo tenemos que aprobar cuando la ONU lo designe. Sin embargo, no hemos tenido información sobre las reformas que se hicieron o quieren hacer dentro de la Cicig”, expuso.

Jovel aseveró que Estados Unidos no ha condicionado la ayuda a Guatemala, como dio a entender el presidente Donald Trump, y que todo ha sido fruto de un proceso “mediático”.

Afirmó a periodistas que, pese a los mensajes de Trump en Twitter, las autoridades guatemaltecas no tienen conocimiento oficial sobre el recorte de la ayuda estadounidense a Guatemala, Honduras y El Salvador.

“No hay ninguna información oficial, más bien creo que todo ha sido mediático”, refirió la diplomática.

“Tenemos unas excelentes relaciones (entre) Guatemala y Estados Unidos con las cuales hemos venido trabajando hasta la fecha”, agregó.

We have today informed the countries of Honduras, Guatemala and El Salvador that if they allow their citizens, or others, to journey through their borders and up to the United States, with the intention of entering our country illegally, all payments made to them will STOP (END)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de octubre de 2018