¿Creerías que hay una canción de Freddie Mercury que jamás había sido escuchada? Ni el fan más fiel del cantante había tenido acceso a una nueva versión del tema «Time waits for no one», aunque eso ha cambiado este día.

Eso gracias a que la BBC Radio 2, ha debutado una nueva versión de este tema. Es de mencionar que dicha canción ya tenía una versión, que salió en 1,986 y en la que Mercury estaba acompañado por coristas.

La nueva versión de «Time waits for no one», es uno de los primeros ensayos de la canción, la cuál es acompañada por un piano.

El origen de la canción

La canción fue escrita por Dave Clark, un músico que integró la banda Dave Clark Five durante los años sesenta.

«Time waits for no one» fue una canción especial para Clark y por ello realizó un ensayo privado con Freddie Mercury , una versión que el público no había podido escuchar.

Por otro lado, hay que recordar que Freddie Mercury y Dave Clark se conocieron en 1976 y fueron amigos hasta 1991, año en el que el cantante falleció.

Esta es la versión original de «Time waits for no one»:

