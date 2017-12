10 canciones de los Malacates Trebol Shop para encender la fiesta

¿Quién no ha cantando a todo pulmón Ni un centavo de los Malacates?

“Y toqué y toqué el portón que no se abrió

otra puerta se cerró y arranqué sin pensar

que es lo que me iba a pasar ya no sé a quién más buscar

y cansado de buscar amores y perdido en un mar de ilusiones

sin dinero ni con quien estar es el precio que debo pagar”.

¿Quién no ha dedicado, llorado y reído con De que sirve querer?

“Vuelvo a recordar otra vez cuando te conocí

era otro día gris pero yo estaba feliz, por fin.

una noche más pensé es el viejo café

luego todo pasó, no se como empezó .. tu y yo

¿para qué?

¿de qué sirve querer

para luego perder?”.

Ya con al menos 20 años de trayectoria, una de las bandas más icónicas de Guatemala y un referente para los músicos independientes, viene como anillo al dedo para celebrar en estas fiestas. Así que vamos a rememorar 10 de las mejores canciones de Malacates Trebol Shop que seguramente nos hará recordar buenos momentos.

