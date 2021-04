Cantante Ezra Furman revela que es una mujer trans

Ezra Furman ha revelado que es una «mujer trans y una madre», y les dijo a los fans que está «muy orgullosa» de «haber llegado a saberlo y poder decirlo», esto a través de su cuenta de Instagram.

Furman comentó en una extensa publicación en sus redes sociales este martes que ha sido madre durante dos años, pero que no había hablado públicamente sobre sus hijos o su identidad de género hasta ahora. «Este no ha sido un viaje fácil», aseguró.

«Pero he llegado a un acuerdo con el hecho de que soy mujer, y sí para mí es complejo, como podría ser para cualquier tipo de mujer», publicó. Furman se había identificado previamente como no binario, y había dicho que había «dudado en usar la palabra ‘mujer'».

La, ahora, cantautora se ha ganado un culto por su estilo único de folk-rock indie. Varios de sus álbumes han sido aclamados por la crítica y su canción «Love You So Bad» apareció de manera destacada en la primera temporada de » Sex Education » de Netflix , lo que permitió que su música llegara a un público más amplio.

Se reveló con sus fanáticos diciendo: «Todavía no he mencionado en público que soy madre porque tengo miedo de ser juzgada y criticada como si fuera asunto de alguien que no sea mío y de mi familia».

Pero dijo que estaba revelando la noticia para recordar a otras personas que cuestionan su identidad de género que la paternidad es posible como persona trans, según CNN.

«Un problema de ser trans es que tenemos muy pocas visiones de cómo puede ser tener una vida adulta, crecer, ser feliz y no morir joven», escribió. «Cuando nació nuestro bebé, tenía aproximadamente cero ejemplos que había visto de mujeres trans criando hijos».

«Soy una mujer trans y una mamá. Esto es posible. Nunca soñé que fuera posible ser feliz, autorrealizada y también convertirme en madre. Pero lo estoy haciendo», culminó.

El álbum más reciente de Furman, «Twelve Nudes», fue lanzado en 2019.

*Con información de CNN