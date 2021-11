Cantautor chileno Gepe a la espera de la ceremonia de los Latin Grammy

El cantautor chileno Gepe está en Las Vegas a la espera de la ceremonia de premiación de los Latin Grammy. Su canción “Confía”, que interpreta junto a Vicentico, está nominada en la categoría Mejor Canción Alternativa, por lo que ha compartido con otros artistas y revela que “hay gente que me conoce y otra que no me conocía tanto”, lo que ha sido muy interesante para él.

Este jueves será la edición 2021 de los Latin Grammy

Que premia a lo más destacado de la música latina. La ceremonia que organiza la Academia Latina de Grabación se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Jorge Drexler y No Te Va Gustar son los uruguayos que aspiran a un galardón. Drexler está nominado en la categoría de Mejor canción alternativa por “Nominao”, coescrita e interpretada junto a C. Tangana, y Mejor canción pop/rock por su participación en la escritura de “Hong Kong”, que interpretan C Tangana y Andrés Calamaro.

No Te Va Gustar, mientras tanto, compite por el premio a Mejor álbum de rock con Luz

En la categoría Mejor canción de rock con “Venganza”, escrita por Emiliano Brancciari y Nicki Nicole e interpretada por la banda junto a la artista argentina.

Los presentadores de la gala serán el cantante mexicano Carlos Rivera, la actriz portorriqueña Roselyn Sánchez y la cantante estadounidense Ana Brenda Contreras, en una noche que comenzará con la actuación de Gloria Estefan, quien interpretará tres temas junto a músicos como Carlinhos Brown y Diego Torres.

Entre actuaciones en vivo y presentaciones de los premios, podremos ver a artistas como Christina Aguilera, Bad Bunny, C Tangana, Camilo, Jorge Drexler, Alejandro Fernández, Gente de Zona, Juan Luis Guerra, Juanes, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Maná, Ricardo Montaner, Nicki Nicole, Ozuna, Nathy Peluso, Residente y Gloria Trevi, entre muchísimos otros.

Además de los premios en las categorías competitivas, esa noche se homenajeará a Rubén Blades como la Persona del Año y se reconocerá por sus trayectorias musicales a los artistas Joaquín Sabina, Fito Páez, Gilberto Santa Rosa, Milly Quezada, Sheila E, Pete Escovedo, Emmanuel y Martinho da Vila.

