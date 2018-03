Caos en Facebook por filtración de millones de datos de usuarios

Facebook vio desplomarse sus acciones en Wall Street, sacudida por una avalancha de críticas dentro y fuera de Estados Unidos, tras conocerse que una empresa británica vinculada a la campaña electoral del presidente Donald Trump recopiló y usó datos de millones de usuarios.

A ambos lados del Atlántico surgieron pedidos de investigación después de que Facebook suspendiera por reportes de uso indebido de datos a Cambridge Analytica (CA), una firma británica contratada por la campaña de Donald Trump en 2016.

La senadora demócrata Amy Klobuchar y el republicano John Kennedy demandaron que el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, comparezca ante el Congreso, junto con los directores ejecutivos de Google y Twitter.

Perfiles psicológicos

Según una investigación de los periódicos The New York Times y The Observer, CA pudo crear perfiles psicológicos en 50 millones de usuarios de Facebook usando una aplicación de predicción de personalidad descargada por 270,000 personas, pero también recogió datos de amigos (contactos) de los usuarios.

En una declaración, CA negó “enérgicamente” un uso indebido de datos de Facebook para la campaña de Trump.

La citada red social, por su parte, anunció que la firma de seguridad informática Stroz Friedberg examinará cómo se produjo la filtración de datos para garantizar que todos los datos se destruyeron. “Si estos datos aún existen, sería una grave violación de las políticas de Facebook”, especificó en un comunicado.

The New York Times afirma que todavía existen copias de los datos obtenidos por CA.

Asimismo, Facebook dio a conocer que el psicólogo de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan, quien desarrolló la aplicación para recopilar los datos, también acordó cooperar. CA no está vinculada a la prestigiosa casa de estudios superiores, pese a llevar ese nombre.

Para algunos analistas esto plantea una crisis existencial para Facebook, debido a la manera en que reúne y utiliza datos recabados de sus 2.000 millones de miembros.

