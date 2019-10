Captan a pulpos comiéndose el cadáver de una ballena (Video)

Un grupo de pulpos y otros peces de aguas profundas fueron vistos comiéndose sobre los restos de una ballena.

Esto por un grupo de investigadores oceánicos que observaron cómo los peces, los octópodos y los gusanos marinos recogían la enorme carcasa.

El equipo de Nautilus Live filmó su encuentro durante una transmisión en vivo de sus exploraciones submarinas en la costa de California.

Y en las tomas se puede escuchar a los miembros de la tripulación asombrados ante la emocionante escena raramente captada por la cámara.

Los primeros planos muestran a los pulpos sujetos a los restos esqueléticos del mamífero gigante.

Identificado por los expertos marinos como una ballena barbada.

Los Osedax, o gusanos que comen huesos, también trabajaron duro haciendo honor a su nombre, acabando con los últimos restos de la ballena.

Miss our overWHALEming discovery today? We found a baleen whale skeleton being actively scavenged at Davidson Seamount with @MBNMS. Rewind up to 12hours on https://t.co/Ajj54YYX2Q & we’ll post our full dive video soon.

Did you have favorite #NautilusLive screenshots from today? pic.twitter.com/03vhuOg96B

— E/V Nautilus (@EVNautilus) October 16, 2019