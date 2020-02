Captaron la imagen de una criatura que es mitad pez y mitad cocodrilo

Durante las últimas horas, se conoció a través de las redes sociales una imagen que sorprendió a miles de usuarios. La misma muestra a una misteriosa criatura que parece ser mitad pez y mitad cocodrilo. Esta bestia mide casi siete metros, tiene la nariz larga y los dientes afilados.

Se cree que es un alligator gar, conocido como pez cocodrilo. Este es un animal acuático que generalmente se encuentra a 7.000 kilómetros de distancia en el sur de los Estados Unidos. Los animales pueden crecer unos metros más a lo largo y a menudo se los conoce como “fósiles vivos”, ya que no han cambiado en millones de años.

La mujer que se encontró al pez cocodrilo

Caroline Brown, de 51 años, estaba paseando a su perra Molly, en el sur de Gales, cuando vio a la curiosa criatura. Ella declaró: “Era algo realmente extraño y me asustó al principio ya que no sabía si estaba vivo.

Nunca había visto algo así antes e incluso mi mascota no quería acercarse a él”. Y agregó: “A medida que me acercaba, me dí cuenta de que había un olor y supe que definitivamente estaba muerto. No tengo idea de cómo aparecería algo así en estas partes”.

(Foto: Wales News Service)

De más está decir que no se permite que los cocodrilos sean mascotas en el Reino Unido. Un hombre, perteneciente a una fundación en contra el maltrato animal, manifestó: “Estas son imágenes muy preocupantes. Les agradecería cualquier tipo de información sobre la validez de estas fotografías, que parecen mostrar un pez cocodrilo arrojado al lado de la carretera”.