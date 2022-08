Capturado por ataque a escritor Salman Rushdie es acusado de intento de asesinato

El lugar donde el renombrado autor Salman Rushdie —cuyo controvertido trabajo le ha generado amenazas de muerte— rechazó recomendaciones anteriores para endurecer las medidas de seguridad, dijeron dos fuentes a CNN.

Rushdie, de 75 años, fue apuñalado al menos dos veces en el escenario de la Institución Chautauqua antes de dar una conferencia, dijo el viernes la policía del estado de Nueva York. El escritor trasladado en avión a un hospital en el noroeste de Pensilvania y se sometió a una cirugía, dijo un agente de policía de Pensilvania.

Más tarde ese mismo día, a Rushdie le conectaron un ventilador y no podía hablar, dijo su agente, Andrew Wylie, a The New York Times. Probablemente perderá un ojo, dijo Wylie. «Los nervios de su brazo fueron cortados; y su hígado fue apuñalado y dañado. Las noticias no son buenas».

Un sospechoso fue detenido poco después y las autoridades están trabajando para determinar el motivo y los cargos, dijo la policía estatal.

Después del ataque, surgieron dudas sobre las medidas de seguridad —o la falta de ellas— en la institución anfitriona, que se encuentra en un complejo rural junto al lago a unos 112 kilómetros (70 millas) al sur de Buffalo, Nueva York.

La dirección de la institución había rechazado las recomendaciones de medidas de seguridad básicas, incluidos los registros de equipaje y los detectores de metales, por temor a que crearan una división entre los oradores y la audiencia, según dos fuentes que hablaron con CNN. También temían que cambiaría la cultura en la institución, dijeron las fuentes.

Las dos fuentes que tienen conocimiento directo de la situación de seguridad en la Institución Chautauqua y las recomendaciones mencionadas anteriormente hablaron con CNN bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar en público.

No está claro si las medidas recomendadas habrían evitado el ataque a Rushdie según la información publicada sobre el incidente el viernes por la noche. Las autoridades no han revelado el tipo de arma que se utilizó en el ataque.

Durante el evento no hubo registros de seguridad ni detectores de metales, dijo a CNN una persona que presenció el ataque. El testigo no está siendo identificado porque expresó su preocupación por su seguridad personal.

CNN se comunicó con la Institución Chautauqua y su dirección para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta el viernes.

El presidente de la institución, Michael Hill, defendió los planes de seguridad de su organización cuando se le preguntó durante una conferencia de prensa el viernes si habría más precauciones en eventos futuros.

El detenido es identificado como Hadi Matar de 24 años de Nueva Jersey, está acusado de intento de asesinato sin fianza.

Se dice que es de origen libanés y seguidor de Hezbolá.

En medios de Irán la noticia fue recibida con júbilo.