Capturan a dos agentes de la PNC por asaltar a un ciudadano en la zona 15

Durante una conferencia el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, informó sobre la captura de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes participaron en un robo de un ciudadano en la zona 15.

Señala que de los tres agentes involucrados, detuvieron y extorsionaron a un ciudadano que conducía su vehículo particular. El hecho ocurrió en una tienda de conveniencia en la zona 15 el 17 de diciembre del 2021 y en las cámaras de vigilancia se observa que los agentes lo engrilletaron y lo llevaron a un cajero automático para que retirar dinero en efectivo.

De los tres policías involucrados, informaron sobre la captura de dos, mientras el tercero identificado como Ángel Ramíro Pérez Chávez se encuentra prófugo de la justicia.

«Lamentablemente hay un agente prófugo, los otros fueron identificados como Julio Eliseo García Pascual, Miguel Ángel Camo Capriel y el prófugo es Ángel Ramiro Pérez Chávez” indicó Barrientos.

Según indicaron las órdenes de aprehensión giradas son por la comisión de delitos de abuso de autoridad, plagio o secuestro y robo agravado.

La fiscal general del MP, Consuelo Porras indica que “estos hechos no debieran estar sucediendo; sin embargo, están sucediendo, pero como dijo el señor Ministro, no vamos a descansar hasta tener instituciones sanas y libres de cualquier hecho delictivo. Los empleados públicos están para servir a la población no para servirse de las instituciones cometiendo ilícitos penales”.

Por otro lado, Héctor Hernández, director de la PNC pidió disculpas a la población guatemalteca y señaló que están realizando acciones para quitar esa situación

«Estos hechos son lamentables. Quiero pedirle disculpas a la población guatemalteca porque sabemos que aún tenemos personal infiltrado dentro de las filas de la PNC, pero también estamos realizando las acciones para quitar esta situación” indicó Hernández.

Aquí la conferencia completa