Capturan a por lo menos 60 personas por infringir ley seca

La Policía Nacional Civil (PNC) reporta al menos 63 capturados por infringir las medidas de bioseguridad y ley seca.

Los operativos se llevaron a cabo anoche por la PNC en Guatemala, Jutiapa, Izabal, Jalapa, Escuintla, Alta y Baja Verapaz y Petén.

Según la entidad policial, los detenidos fueron sorprendidos consumiendo licor en horas no permitidas, además qu no mantenían el distanciamiento social requerido y no usaban mascarillas.

Agrega que en un negocio localizaron 15 «colmillos» o recipientes con cocaína.

La Policía Nacional Civil sigue realizando operativos multisectoriales en horas de la noche para verificar que se cumpla la ley seca a partir de las 18 horas y que se respeten las medidas de bioseguridad para contener el coronavirus.

De enero a inicios de julio, la PNC reportaba la captura de al menos 7 mil personas por infringir la ley seca.

Hay que recordar que la normativa que prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas de lunes a domingo ahora se inicia desde las 18 horas y termina a las 6 del día siguiente.

Incluyen discotecas, restaurantes, comedores, centros nocturnos, cantinas, bares, expendios de dichas bebidas, hoteles, moteles o pensiones. También supermercados, automercados, abarroterías y tiendas.

Sin embargo, autoridades aclaran que bares y restaurantes pueden seguir atendiendo al público hasta las 21 horas. como lo han hecho normalmente. La restricción durante el estado de Prevención es que no se permite el expendio de licor desde las 18 horas pero pueden seguir vendiendo alimentos y otras bebidas.

La medida ha sido criticada por dueños de negocios quienes afirman que provoca pérdidas.