Capturan al “rey de la carne” en Belice

La Interpol lo buscaba desde ayer viernes, y el gobierno argentino por evasión fiscal, pero Alberto Samid, el “rey de la carne” se refugiaba en Belice.

Tenía desde ayer una notificación roja por parte de Interpol, pero Samid aseguró que estaba en Argentina, en una “provincia peronista”.

“Estoy en Argentina, sí, en un campo muy grande, con ocho tranqueras, es difícil que puedan entrar. Y si entran hay árboles, es difícil, y me avisan igual. Ojalá no me encuentren, porque yo no me voy a entregar”, dijo Samid en una llamada.

Por eso Interpol lo calificaba como violento. Pero la noche del viernes la policía de Belice lo atrapó en un condominio, en un inmueble en el cual estaba solo y no se resistió al arresto.

De 71 años, es dueño de grandes campos y miles de cabezas de ganado, además fue diputado, exasesor del expresidente Carlos Menem y apoyó a los gobiernos de los Kirchner.

Desde 1996 que se le señaló por primera vez de evasión al fisco de US$88 millones en impuestos de renta, IVA y aportes patronales.

Ahora ese caso lo tendrá en el banquillo de los acusados, en un juicio largo que está a punto de prescribir, y hasta sus abogados demostraron asombro con la huida de su cliente, pues no hay peligro de que vaya a la cárcel.

En Belice, fue detenido por #Interpol Alberto Samid. Nuestra política es clara y transparente. Quienes tienen deudas con la justicia, deben presentarse. Y nuestra política de colaboración internacional, nos permite al instante saber donde están. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 6 de abril de 2019

