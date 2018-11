Caravana migrante enfrenta golpizas, secuestros y desapariciones

Como si se tratara de una historia de terror, integrantes de la caravana de migrantes narran lo que ha sucedido en el tramo entre Ciudad Isla y Puebla.

Allí, han denunciado el acoso del crimen organizado con golpizas, secuestros y desapariciones.

Una de las mujeres de la caravana contó lo ocurrido la tarde del sábado 3 de noviembre.

“Yo estaba en la esquina del albergue en Ciudad Isla (Veracruz). Estaba esperando a mi hermano, veníamos de Sayula. Entonces vi una camioneta negra cerca de la puerta del albergue. Se bajaron dos hombres, uno por lo menos llevaba un arma. Se llevaron a dos mujeres y tres niños que estaban ahí. Uno de los niños era un bebé. Las mujeres se miraban como de 24 años”. Juana -nombre ficticio-, que tiene 17 años y viaja junto a su hermano, dice que no los ha vuelto a ver.

Su testimonio se suma al de otros, que han denunciado estos días secuestros o intentos de secuestro, desapariciones de familiares y amigos, y golpizas.

No dejaron rastro

Otro caso es el de Wilfred, también nombre ficticio para proteger su identidad.

A las 10 de la mañana del domingo, recuerda, él y sus dos amigos llegaron a la salida de Isla.

Los tres venían juntos desde la misma colonia de San Pedro. En la salida de Isla, los choferes de tres camiones se ofrecieron a llevarlos a Córdoba.

El joven dice que se subieron como pudieron, él a un camión y sus dos acompañantes a otro. Había mucha gente. La idea era reencontrarse en Córdoba y desde allí buscar la manera de seguir juntos. Pero ya no los vio.

Han pasado cuatro días y no sabe nada de ellos. “Los mensajes que les he mandado no les llegan y sus familias allá en Honduras tampoco se han comunicado con ellos”, dice.

Wilfred descarta que hayan seguido camino sin él. “Ellos son muy pacientes y venían en la caravana, todos en la caravana”.

Aparte de la desaparición de sus amigos, su viaje estuvo plagado de incidentes.

Noticia sin confirmar

Luego está el caso de los dos presuntos camiones de migrantes desaparecidos.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México lanzó ayer un comunicado en referencia al asunto:

“Hemos recibido información sobre un grupo de personas migrantes que habrían abordado dos buses aparentemente no identificados en el estado de Puebla y cuyo paradero sería desconocido. Se nos ha informado que estos hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de dicho estado. La ONU-DH ha estado en contacto con las autoridades federales y estatales para conocer el avance de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos”.

Desde el sábado, la presunta desaparición de los dos autobuses ha llegado a varios medios locales y nacionales.

Ese mismo día, el defensor del pueblo del Estado de Oaxaca, Arturo Peimbert, que ha acompañado a los migrantes durante buena parte del trayecto, insistía en el caso y situaba los hechos entre Tierra Blanca y Puebla.

Territorios peligrosos

La región sur de Veracruz es una de las más peligrosas del estado.

Mafias locales extorsionan a los migrantes que pasan por allí hacia la frontera norte.

Durante años, muchos elegían esa ruta porque en esa ruta pasa el tren de mercancías conocido como La Bestia.

Por años, miles de migrantes cubrieron parte del trayecto en el techo de los vagones.

Pero no son solo las mafias locales. Hace dos años y medio, el nombre de Tierra Blanca llegó a las portadas de los periódicos, después de que policías estatales secuestraran a cinco jóvenes que volvían de pasar el fin de semana en el Puerto de Veracruz.

Los policías los entregaron a integrantes de un grupo delictivo, quienes los mataron y deshicieron sus cuerpos.

