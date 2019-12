El obispo de Huhehuetenango, Álvaro Cardenal Ramazzini, pidió «coherencia» al gobierno.

«Lo que no podemos olvidar es el presupuesto nacional, pues los proyectos no se pueden cumplir si un gobierno no tiene dinero», dijo.

Ramazzini adujo sentirse «preocupado» por el presupuesto que se destinará para Huehuetenango y por el proyecto general que no fue aprobado por el Congreso.

Comentarios

comentarios