Nadie puede asumir un cargo público sin el finiquito, dice la Contraloría

La Contraloría General de Cuentas (CGC) emitió un comunicado en el que enfatiza la prohibición que tienen para asumir un cargo público, quienes no tengan el finiquito.

La CGC resalta que esa disposición emitida en los acuerdos internos A-106-2019 y A-107-2019, son de «observancia general y cumplimiento obligatorio».

.@Contraloria_gt asegura en comunicado que quien tenga impedimento o situaciones legales por resolver, no puede asumir un cargo público. Además, el finiquito no tiene vigencia de 6 meses, y será válido mientras a la persona no le surjan nuevas responsabilidades civiles o penales. pic.twitter.com/Sg87zDAaAz

— Canal Antigua (@CanalAntigua) January 13, 2020